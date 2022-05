Ray Liotta morre aos 67 anos sem concluir novo filme

O astro de ‘Os Bons Companheiros’ – que interpretou o mafioso Henry Hill no filme de Martin Scorsese, em 1990 – morreu enquanto dormia na República Dominicana, onde gravava de seu novo filme, ‘Águas Perigosas’.

Ray deixa uma filha, a atriz Karsen Liotta, de seu casamento com Michelle Grace, e sua noiva, Jacy Nittolo, que estava hospedada com ele no Caribe.

A triste notícia foi confirmada pelos seus representantes ao portal norte-americano ‘The Hollywood Repórter’.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

Fonte: BANG Showbiz