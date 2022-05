Ratazana ataca e “desfigura” rosto de idosa de 76 anos

Diana Kirk, de 76 anos, teve de ser levada às pressas para um hospital de Bingham, na Inglaterra, por causa de ferimentos graves no rosto. Ela teria sido atacada por uma ratazana enquanto dormia. O caso ocorreu no dia 9 de maio. As informações são do jornal Extra.

A mulher tem problema cerebral e, por conta disso, é cuidada pelo marido, John Kirk, de 85 anos, e uma equipe de atendimento que vai à sua casa.

O homem relatou que na madrugada do dia 9 sentiu algo roçar nos seus pés. Por mais que estivesse escuro, ele conseguiu ver que se tratava de um grande roedor.

Depois, ele viu que se tratava de uma ratazana. O homem adormeceu e, quando acordou para verificar a sua esposa, notou os ferimentos em seu rosto e chamou uma ambulância.

“Eu nunca vi nada parecido com os ferimentos que ela teve. Foi absolutamente selvagem. Fui e bati na porta da jovem que mora do outro lado da estrada, pois ela também sempre acorda cedo e então ela ajudou. Eles levaram Diana para o Queen’s Medical Center e ela voltou na quinta à noite. Havia arranhões no rosto, no pescoço, nas mãos. A ratazana tentou roer até o osso. Havia sangue por toda parte”, disse ao Nottinghamshire Live.

Na manhã seguinte, a ratazana apareceu morta em uma armadilha.

Imagem forte: