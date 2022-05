Rafael Ilha aciona Justiça contra Luana Piovani e pede “100 mil” por danos morais

Rafael Ilha entrou com uma ação judicial contra Luana Piovani e pede R$ 100 mil por indenização de danos morais. O ator e cantor alega ofensa à honra em razão de uma publicação feita pela atriz nas redes sociais, em que ela compartilha uma montagem com rostos de famosos, incluindo o ex-Polegar, e destaca: “Tudo abusivo e o Brasil? Ama”. A informação foi publicada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira e confirmada a este colunista de Splash hoje por meio do advogado de Rafael Ilha, Dr. Willian Amanajás.

De acordo com o advogado, o próximo passo é aguardar que Luana Piovani seja intimada. O processo corre na 7ª Vara Cível do Foro Central Cível, Comarca de São Paulo, e segundo Willian Amanajás, é recente e foi ajuizado a poucos dias. “Ela rotulou Rafael como uma pessoa abusiva, ao lado de outros participantes de reality”, afirma o advogado. “Me senti constrangido com aquela postagem, sem preocupação nenhuma com o que isso poderia gerar. Meu filho de 18 anos me perguntou porque a Luana me chamou de abusador”, disse Rafael Ilha em uma entrevista recente ao “Domingo Espetacular”, da Record. “Em tudo o que passei na minha vida, momentos bons e ruins, eu não tenho nada de relacionamento abusivo, de agressões às mulheres”, completou.

A coluna procurou Luana Piovani por meio de sua empresária e assessora de imprensa. Ela afirmou que não comentará o caso.

Fonte/UOL