Quatro homens são presos suspeitos de participarem de homicídios

De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ricardo Cunha, um dos presos foi o mandante do homicídio de um adolescente de 17 anos, ocorrido no dia 11 de maio deste ano, na rua Fortaleza, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.