“Quando estou com saudades, dou abraço na roupa dela e choro”, desabafa mãe de Marília Mendonça

Neste ano, Ruth Dias passou o primeiro Dia das Mães sem a companhia de Marília Mendonça. A cantora faleceu em novembro do ano passado após acidente de avião e, para a revista Veja, Ruth admitiu como têm se sentido nos últimos meses e quais foram os planos para a data sem a filha.

“Quando estou com muita saudade, vou lá no armário, dou um abraço na roupa dela e choro”, contou Ruth. Sobre o Dia das Mães, ainda esclareceu: “Passei a data com outras mãezinhas, com meu neto Léo, de 2 anos (único filho de Marília), a avó paterna dele e meu filho, João Gustavo. Orei, pedi forças a Deus, fiz uma comidinha boa e recebi o carinho das pessoas”.

Quarto de Marília

Na quinta-feira, 17 de março, a mãe de Marília Mendonça emocionou ao mostrar o quarto intacto da cantora, juntamente com o celular dela. Marília Mendonça faleceu em dezembro do ano passado, vítima de um acidente do avião em que estava com a equipe.

Desde então, dona Ruth publica vários conteúdos lamentando a morte da filha e falando sobre saudades. Contudo, hoje, em conversa com o portal Léo Dias, a mãe de Marília abriu a casa e mostrou que não desmontou e nem mexeu no quarto da filha em sua casa.

Durante a entrevista, Dona Ruth não conteve a emoção. “Se eu pudesse pegar tudo isso e comprar minha filha de volta, eu faria. Daria minha vida. Ela era nova. Deus, se eu pudesse fazer isso, eu vou, e ela fica”, disse ela, enquanto mostrava os detalhes do cômodo.

Até o livro que Marília estava lendo antes de falecer foi conservado por Ruth. Além disso, a mãe da sertaneja ainda compartilhou um áudio que recebeu momentos antes da queda do avião de Marília. Confira o tour no quarto da cantora abaixo: