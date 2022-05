Putin sofreu tentativa de assassinato no começo da guerra, diz Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria sofrido uma tentativa de assassinato no dia 24 de fevereiro deste ano, apenas quatro dia após o início da guerra na Ucrânia. A informação foi dada pelo chefe da inteligência militar ucraniana, Kyrylo Budanov. Até o momento, o Kremlin não comentou o caso.

De acordo com entrevista do militar ucraniano ao site Ukrainska Pravda, o atentado ocorreu na região do Cáucaso — localizado na divisa da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, próximo ao mar Negro.

“Ele foi atacado, segundo representantes do Cáucaso, não muito tempo atrás. Esta é uma informação que não é pública. Foi uma tentativa absolutamente mal sucedida, mas realmente aconteceu”, disse. O militar ucraniano ainda não deu detalhes do atentado.

De acordo com o Krelin, Putin já sofreu quatro tentativas de assassinato no passado. A última delas, em 2012, ocorreu pouco tempo antes das eleições presidenciais russas. Um dos responsáveis foi preso em Odessa, na Ucrânia. Ele tinha um cúmplice, que acabou morrendo após uma explosão acidental enquanto a dupla construia uma bomba que seria usada no atentado.

