PSD volta atrás logo após lançar Vanda ao Senado, e Petecão garante: “Conversas estão avançadas”

O Partido Social Democrático (PSD) se precipitou ao lançar a pré-candidatura da deputada federal Vanda Milani ao Senado da República na chapa majoritária do pré-candidato ao governo, senador Sérgio Petecão.

O erro foi divulgado no folder de apresentação da programação do partido, no Acre. No dia 21 de maio está previsto o lançamento da candidatura de Petecão com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

Sobre a divulgação “errônea” da pré-candidatura de Milani no mesmo evento, Petecão corrigiu o ato e afirmou que a decisão da parlamentar em disputar o senado pelo PSD não está fechada. “As conversas estão bem avançadas, mas, estamos tentando apresentá-la no dia 21, mas estamos conversando, não está fechada. Diria que tá 90%”, declarou.

Fonte/ Folha do Acre