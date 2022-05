Protesto fecha rodovia de acesso à Porto Acre na manhã desta quinta-feira; Polícia Militar está no local

O tráfego de veículos na estrada de acesso à Porto Acre esta fechada por um protesto de moradores a altura do chamado “Ramal dos Paulistas”. São membros de pelo menos 200 famílias que fecharam a rodovia em protesto pelo despejo das terras que ocupavam na região e querem ser ouvidos tanto pelo Governo do Estado como por representantes do Incra (Instituto de Colonização e Reforma Agrária). A Polícia Militar foi chamada ao local.

As primeiras informações sobre o protesto dão conta que é tensa a situação no local. Os policiais militares estão tentando localizar, em meio à manifestação, os líderes do movimento para negociar a liberação da rodovia.

As pessoas que fazem o protesto residiam em terras de uma fazenda no chamado “Ramal dos Paulistas”, que julgavam abandonadas. Depois de estabelecerem lotes e até construírem casas no local, o dono das terras apareceu e conseguiu via judicial uma reintegração de posse.