Projeto Filadélfia em Ação leva serviços gratuitos

A comunidade Montealtense foi contemplada com Projeto “Filadélfia em Ação” promovida pela Igreja Batista Filadélfia. O evento aberto a toda a população foi realizado nesta quinta-feira (19/05), no Colégio Estadual Anísio Teixeira. Das 9h às 16h, a população pode participar de vários serviços foram oferecidos gratuitamente. A iniciativa contou com a união de diferentes profissionais e voluntários. A primeira ação, realizada na Comunidade do Montealtense, teve cerca de 631 atendimentos.

O Projeto Filadélfia em Ação que teve como finalidade levar o amor de Jesus por meio de múltiplos serviços prestados à comunidade Montealtense (mulheres, homens, jovens, adolescentes), em especial às famílias mais carentes.

Realizado com sucesso, o projeto contou com 33 profissionais e 38 voluntários. Os atendimentos tiveram um quantitativo de 631 atendimentos, sendo 42 para Clínico Geral, 60 atendimentos em Saúde da Mulher, 40 vacinas, 80 medição de glicose, 80 aferição de pressão arterial, 49 atendimentos nutricional, 58 benefícios previdenciários, 23 com personal trainer, 18 atendimentos com psicológico, 21 cortes de cabelo, 45 pessoas foram atendidas por manicure e pedicure, 53 pessoas foram atendidas pelas designers de sobrancelhas, 15 pessoas participaram do curso de maquiagem, 11 em Podologia, 30 pessoas atendidas pelos fisioterapeutas, foram realizadas 23 massagens relaxante, 16 atendimentos odontológicos, 19 consultas com cardiologista, 12 análises de pele Mary Kay.

Além dos profissionais e voluntário, o projeto também contou com o apoio da prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto e da Secretaria de Saúde. Também tivemos o apoio de 24 parceiros que fizeram doações em espécies, produtos de higiene e alimentícios.

A Igreja Batista Filadélfia na pessoa de seu Pastor Presidente, Paulo Roberto, é grato a Deus por todos parceiros, voluntários e equipe de organização que abraçaram a causa com afinco e dedicação.

“Tudo que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. CL 3:17”

Fonte: Ascom