Profissionais da UPA da Sobral são capacitados em urgência e emergência pediátrica

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou neste sábado, 30, uma capacitação sobre urgência e emergência pediátrica aos enfermeiros e médicos da unidade de pronto atendimento (UPA) da Sobral.

A capacitação foi organizada pelo Núcleo de Educação Permanente da unidade, em parceria com o setor de Humanização da Sesacre.

“O ministrante foi o médico Edilândio de Souza, que é clínico-geral, e também a enfermeira Anna Luiza, que possui experiência de 2 anos em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e especialização em qualidade e segurança do paciente pelo Hospital Síria Libanês”, destacou a direto da UPA da Sobral, Simone Prado.

Além desta, a equipe de acolhimento também recebeu uma capacitação para autoconhecimento e definição de fluxos.

Conteúdo abordado

– Atendimento a Parada Cardiorrespiratória- PCR

– Diferença de monitorização entre crianças maiores e menores de 1 ano no Cardioversor Bifásico e/ou Desfibrilador Externo Automático- DEA

– Como Escolher as Lâminas e Tubos Orotraqueais para Crianças

– Como Fixar o Tubo Orotraqueal

– Diluições de Medicações para Intubação e PCR em Crianças

– Vias de Administração de Medicações em Pediatria

– Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE)

– Prática com Casos Clínicos