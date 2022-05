Professor é morto com tiro na cabeça após ameaçar suspeito com faca

Segundo relatório da Policia Militar, Sirnei tinha ingerido bebida alcoólica e estava ameaçando o suspeito do homicídio, conhecido como “Perna de alicate”.

Testemunhas relataram à PM que Sirnei estava ameaçando o suspeito com um pedaço de pau e uma faca, quando ele, em posse de uma arma de fogo, atirou no rosto do professor.

Quando a polícia chegou no local do crime, o professor estava caída na calçada do prédio da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (ADERR).

O suspeito, segundo disseram alguns vizinhos, foi até um posto médico e relatou que estava passando mal. Após o atendimento, ele saiu do posto e não foi mais localizado, levando consigo a arma usada no homicídio.