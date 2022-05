Proerd da Polícia Militar celebra 23 anos de atuação no Acre

O Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar do Acre (PMAC) está em comemoração. Este ano o programa de cunho preventivo que acontece nas escolas públicas e privadas completa 23 anos de existência e atuação. A solenidade alusiva a este aniversário tão especial ocorreu na manhã desta sexta-feira, 20, no Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET).

Nesse período de mais de duas décadas, o Proerd é desenvolvido nas escolas públicas e privadas na capital e do interior do Estado: um trabalho preventivo, educativo que leva a mensagem de conscientização dos malefícios do uso de drogas lícitas e ilícitas à vida de crianças, jovens e adolescentes. A PMAC realiza diariamente essa atividade, que já formou 196 mil alunos em todo o Acre, o que totaliza quase um quarto da população do Estado. Mesmo durante a pandemia, suas ações continuaram, realizadas de forma adaptada ao momento.

O aluno soldado da Polícia Militar João Carlos Lima, foi aluno da primeira turma do Proerd e hoje tem a felicidade de estar ingressando na instituição que o acolheu quando criança. “Sou da primeira turma, ainda lembro da minha instrutora. Foi algo diferente ver um policial militar como professor na minha escola. Foi um marco na minha vida. Tive aula com temática do Proerd no curso de soldado e levei meu certificado de Proerd, que ainda guardo com carinho, e o instrutor policial militar ficou surpreso”, relatou o aluno João Carlos.

O coronel Paulo César falou da importância do programa e agradeceu a parceria. “Esse programa é muito importante. Se analisarmos o número de crianças atendidas é um número expressivo. Podemos dizer que o programa está dando certo. Que esses 23 anos prossigam por muito mais tempo. Nós queremos agradecer também a parceria com a educação estadual e municipal, que nos ampara e colabora com a realização deste belo trabalho”, finalizou o comandante.

Na oportunidade, estiveram presentes no local do evento, representantes do Ministério Público do Acre (MPAC), da Secretaria Estadual de Educação (SEE) e da Secretaria Municipal de Educação (Seme), acompanhados do Comandante-Geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, além do corpo de instrutores e coordenação do Proerd.

Galeria de Imagens:

Fonte: Assessoria da PMAC