Procedimento dá errado e deixa mulher com sobrancelhas horripilantes

Uma norte-americana de 37 anos ficou com as sobrancelhas deformadas após se submeter a uma técnica semipermanente de preenchimento dos fios.

“Nunca, em um milhão de anos, eu poderia imaginar um resultado como esse. Ficou horrível! Quando a minha filha de 3 anos viu as minhas novas sobrancelhas, ela se apavorou”, lamentou Crystal Weinstock, em entrevista ao Daily Mail.

Moradora de Houston, no Texas, ela realizou uma microblanding no valor de US$ 340, o equivalente a R$ 1.740, em um salão de beleza perto de casa.

“Como uma mãe ocupada, descobri que preencher minhas sobrancelhas e ter certeza de que elas estão no formato certo demora demais. Por isso, pensei que fazer uma microblading“, compartilhou. “Eu pedi sobrancelhas preenchidas, não enormes”, complementou.

Agora, Crystal precisa fazer sessões a laser para remover o procedimento e resgatar o formato original das sobrancelhas. “Eu não pensei que seria tão ruim e daria tanto trabalho”, concluiu.

Segundo profissionais, a durabilidade de uma microblanding varia de oito meses a um ano. A principal diferença da técnica para a micropigmentação é o instrumento utilizado para mimetizar os fios e preencher a região.

Ainda de acordo com experts, a primeira é mais invasiva e tem a durabilidade menor, mas costuma conferir um resultado mais natural do que a micropigmentação.