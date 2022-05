Primeira imagem do ex-BBB Rodrigo após acidente é divulgada: “De volta”

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um gravíssimo acidente recentemente enquanto andava em um veículo de um famoso aplicativo de táxi privado. Desde que foi internado e quase perdeu a vida por causa da imprudência do motorista, o rapaz não teve nenhuma imagem divulgada na imprensa, um cuidado da família.

Isso não aconteceu mesmo com pedidos excessivos de algumas pessoas inconvenientes, as quais clamaram por imagens do rapaz em seu estado de recuperação. Mas se não temos uma imagem do corpo do ex-BBB, temos uma primeira imagem vinda dele, especialmente de uma carta escrita por ele bastante recentemente.

Rodrigo Mussi apareceu pela primeira vez em carta

“Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado, Deus, por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias”, disse Rodrigo na carta escrita à mão e publicada nas redes.

Agora eu faço aniversário 2 vezes por ano. Lembrem-se somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta. Rodrigo Mussi. 15/05/2022”, completou ele, que já revelou ao irmão que não pretende aparecer nas redes sociais, mesmo que tenha uma boa evolução no seu quadro, mas ele ainda não está preparado.

O brother não quer surgir ainda

“Em consulta de rotina, Rod fez vários exames. Também fez fisio e terapia ocupacional. Ele está bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação”, escreveu o irmão dele, Diogo Mussi, na época, ao revelar o desejo do influenciador digital.

