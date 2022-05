PRF realiza dois flagrantes de tráfico de drogas,motorista entrou em mata fechada e fugiu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, em menos de 24 horas, realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira, nos municípios de Ariquemes e Vilhena, interceptou dois carregamentos de cloridrato de cocaína sendo transportados por viajantes da BR.

Na noite de segunda-feira (23), durante fiscalização a veículos de transporte coletivo, a equipe da UOP Ariquemes (BR 364 Km 519) deu ordem de parada a um ônibus interestadual – itinerário Porto Velho/RO x Goiânia/GO. Os policiais encontraram, no compartimento de carga, 15 tabletes de cocaína (peso total: 16,48 Kg) escondidos nas bagagens de um casal. Os infratores afirmaram que a droga foi obtida em Rio Branco/AC e seria entregue na capital de Goiás. A dupla foi conduzida presa à Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes.

Já na tarde de terça-feira (24), em Vilhena (BR 435 Km 19), a equipe plantonista encontrou, em um veículo de passeio, 9 Kg de cocaína, transportados na mochila do motorista. O infrator, ao perceber que a droga seria localizada, correu em direção à mata fechada e fugiu. No automóvel, foram encontradas as documentações pessoais do foragido, sendo registrada a ocorrência, na Polícia Civil, com a qualificação do indivíduo para diligências e captura.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 180 mil. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 4,5 milhões.