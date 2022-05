PRF apreendeu mais de 800 quilos de drogas em 2021 em rodovias no Acre, aponta anuário

Fronteira com o Peru e Bolívia, o Acre é considerado um corredor de entrada de drogas no país. Com isso, muitas apreensões são feitas ao longo das rodovias federais que cortam o estado e resultaram na retirada de mais de 800 quilos de drogas de circulação ao longo de 2021, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dados são do anuário da PRF, divulgado nessa segunda-feira (16), que aponta balanço de acidentes, apreensão de drogas, apreensão de armas e munições e crimes ambientais. 63 pessoas foram detidas por tráfico de entorpecente.

“A PRF divulgou ontem [segunda, 16] o resultado das atividades de ano de 2021, de todos os estados do Brasil e aqui no Acre foram mais de 800 quilos de drogas apreendidas e isso é resultado do esforço dos policiais que estão diariamente patrulhando as rodovias e a fronteira com a Bolívia e Peru”, pontuou Isadora Costa, da assessoria de comunicação da PRF.

Skunk, maconha, cocaína, crack estão entre os entorpecentes apreendidos no estado. Sendo que a maior quantidade foi de cocaína com mais de 720 quilos. No total, foram 813, 558 quilos drogas retirados de circulação apenas pela PRF.

Veja quantidade de drogas aprendidas no estado:

• Cocaína: 720, 282 quilos

• Crack: 2,140 quilos

• Maconha: 38,646 quilos

• Skunk: 52,490 quilos

Outras apreensões

Além das drogas, o balanço aponta que foram apreendidos em 2021, 49 armas de fogo, entre espingarda, pistolas e revólver e mais 587 munições.

Também foram incluídos nos dados, ocorrências como apreensão de cigarros (13.366 pacotes), 128 litros de combustíveis; 4.167 produtos eletrônicos e outros 93 pneus, durante ações da PRF no último ano.

Em relação aos crimes ambientais, a polícia teve o registro de quatro ocorrências. Além disso, foram apreendidos mais de 103 metros cúbicos de madeira, 36 quilos de pescados e outros 21 animais silvestres.

