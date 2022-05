PRF apreende 70kg de cocaína na BR 364

A prisão de dois homens e apreensão de 70kg de pasta base de cocaína, aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 12, quando Agentes da Polícia Rodoviária Federal- PRF realizavam patrulhamento da Operação Rota Brasil, na BR 364, trecho entre o Distrito Industrial e o Aeroporto Internacional de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os dois homens trafegavam em caminhonete sentido Bujari/Rio Branco, vindos do município de Cruzeiro do Sul.

Durante abordagem os ocupantes do veículo demonstraram excesso de nervosismo o que alertou a equipe da PRF, que durante fiscalização no veículo foi encontrado na carroceria do carro cerca de 70kg de pasta base de cocaína escondidos entre a lataria e o console plástico.

Os dois homens foram presos e juntamente com a droga encaminhados à Delegacia Central de Fkagrantes – DEFLA da Polícia Civil.