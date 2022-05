PRF apreende 150 munições de calibre 22 em Capixaba, interior do Acre

Um homem foi preso na tarde dessa segunda-feira (16) com três caixas de munição calibre 22 de marca não identificada. A apreensão foi feita por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) no km 149 da BR-317, em Capixaba, interior do Acre.

Conforme a PRF-AC, a equipe estava em ronda quando realizaram abordagem de rotina em um veículo. Os policiais encontraram 150 munições de calibre 22 de marca não identificada, no interior do carro. As munições pertenciam ao condutor, que não possuía autorização para porte.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Capixaba pelo crime de porte ilegal de armas e munições.

Apreensão de drogas

Fronteira com o Peru e Bolívia, o Acre é considerado um corredor de entrada de drogas no país. Com isso, muitas apreensões são feitas ao longo das rodovias federais que cortam o estado e resultaram na retirada de mais de 800 quilos de drogas de circulação ao longo de 2021, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dados são do anuário da PRF, divulgado nessa segunda-feira (16), que aponta balanço de acidentes, apreensão de drogas, apreensão de armas e munições e crimes ambientais. 63 pessoas foram detidas por tráfico de entorpecente.

Skunk, maconha, cocaína, crack estão entre os entorpecentes apreendidos no estado. Sendo que a maior quantidade foi de cocaína com mais de 720 quilos. No total, foram 813, 558 quilos drogas retirados de circulação apenas pela PRF.

Fonte: G1ACRE