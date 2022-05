Previsão do Friale: Onda de frio vai derrubar temperatura no Acre na próxima semana e mínima deve chegar a 13ºC

Quem já estava com ‘saudades’ de um tempinho mais ameno, o pesquisador Davi Friale divulgou uma ótima notícia hoje (11) no seu portal O Tempo Aqui. O frio desejado por muitos, em especial em dias de calor, vai estacionar no Acre na próxima semana.

“Como já informamos na última terça-feira, uma poderosa massa de ar frio polar entrará no Brasil na próxima semana. A temperatura cairá brusca e acentuadamente em mais da metade do território nacional. Até o sul do Pará e do Piauí sentirão a presença dessa onda polar. No Distrito Federal, em Goiás e em Mato Grosso, as temperaturas poderão cair para menos de 7ºC. Em Brasília, pode chegar a 4ºC. A sensação térmica, para quem estiver exposto aos fortes ventos que estarão soprando, deverá ficar abaixo de zero”, comentou.

Segundo Friale, nos estados do Acre, Rondônia e no sul do Amazonas, “essa onda de frio polar não será muito forte, mas o suficiente para provocar novos recordes de frio do ano, com mínimas que poderão chegar a 13ºC, ou menos, principalmente, nas cidades acreanas do leste e do sul do estado e nas cidades do sul e do oeste de Rondônia”.

“No Acre, a massa de ar polar começará a chegar no início da próxima segunda-feira, dia 16 de maio, mas será nos dias seguintes que a temperatura noturna ficará mais baixa. Todavia, embora essa onda polar, no Acre, não será tão forte, as noites ficarão frias, com temperaturas abaixo de 17ºC, durante, pelo menos, sete dias consecutivos. A umidade do ar ficará muito baixa e os dias estarão secos e ensolarados”, explicou.

Como alerta e sugestão, o pesquisador acredita que as autoridades deveriam iniciar uma campanha de agasalho para famílias carentes e pessoas que vivem em condição de rua. “Tendo em vista o frio intenso que se aproxima, torna-se urgente a necessidade de uma efetiva “Campanha do Agasalho”, para que os menos favorecidos possam ter um mínimo de calor humano. Frio só é bom para quem tem agasalho suficiente. Assim, adote uma pessoa para agasalhá-la”, concluiu.

Fonte: Acrenews