Prefeitura leva medicamentos e médicos às comunidades do ramal do Pereira

A secretaria de Saúde do município de Epitaciolândia realizou a 27ª Edição do Programa “Saúde na Comunidade,” no ramal dos Pereiras, levando serviços de odontologia, clínicos gerais, ortopedistas, eletrocardiograma, vacinas de rotina e contra o covid, testes rápidos, dispensação de medicamentos, corte de cabelo e atendimento psicológico e programação em alusão aodia das mães.