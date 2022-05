Prefeitura de Rio Branco oferece terreno para construção da sede do Sindicato dos Jornalistas

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, se reuniu na manhã desta quinta-feira, 12, com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac), Luiz Cordeiro, para atender uma demanda de doação de terreno do município para a construção da sede do órgão.

Na ocasião, o poder público ofereceu um lote de 10 mil m², sem finalidade específica, situado no Santo Afonso, nas proximidades do Igarapé Judia. O sindicalista vai submeter a proposta à categoria.

Caso aceite, Cordeiro deverá apresentar à prefeitura um projeto de implantação da obra, que será analisado pela procuradoria jurídica do município e depois submetido à Câmara dos Vereadores da capital.

O jornalista saiu satisfeito do encontro. “O Sinjac precisa desse terreno. A gente hoje não tem um endereço e precisa pensar na construção de uma sede social para os nossos jornalistas”, afirmou.

Cid Ferreira, que na reunião representou o prefeito Tião Bocalom, ressaltou que a disposição do poder público em ceder o terreno para os jornalistas acreanos demonstra o respeito que a gestão tem pelos profissionais.

“É uma categoria que tanto faz pelo nosso estado e município, levando informação a toda a população, e que carece de uma sede própria, de um local onde possam se encontrar e ter ali suas recreações. A prefeitura tem sim a maior intenção de contribuir para esse objetivo”.