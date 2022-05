Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza ação junto aos moradores de rua

Uma ação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, promovida pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde, no centro da cidade, na última semana, teve a finalidade de levar orientações aos moradores de rua para que eles possam se prevenir contra as doenças contagiosas. Além de chamar a atenção para as questões dos cuidados pessoais, os servidores do município doaram alguns objetos de uso individual para que eles possam evitar a transmissão de doenças.

As equipes das duas secretarias fizeram uma incursão no local onde encontram-se os usuários de drogas que vivem nas ruas da cidade. No local, mais de 20 pessoas foram abordadas e, além de passar por avaliação dos profissionais em saúde, foram cadastradas pelos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social.

“Foi um momento bem gratificante, por ter participado de uma ação positiva, que levou esperança aos moradores de rua, dentre eles, duas grávidas, ação essa realizada pela coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social que teve como objetivo levar cuidados em saúde, redução de danos e orientações sobre doenças infecto contagiosas”, destacou a subsecretária de desenvolvimento social Rosa Maria Lima.

As duas gestantes foram cadastradas nos programas de assistência social do município e passarão a ser acompanhadas por equipes médicas da Secretaria Municipal de Saúde.

“É Importante frisar que o serviço está acontecendo, porém, sabemos que ainda tem que ser intensificado pelos órgãos parceiros”, garantiu Rosa.