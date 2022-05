Prefeitura conclui reforma de parquinho e nova iluminação da Praça do Calafate

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados Com a Cidade (SMCCI), concluiu, nessa terça-feira, 3, a reforma do parquinho e nova iluminação da Praça do Calafate, visando dar dignidade aos moradores da região.

O senador Sérgio Petecão disse estar muito feliz, em celebrar junto ao secretário Joabe Lira, o presidente da Associação de Moradores Hudson Rodrigues e toda a comunidade do bairro com essa entrega que, segundo ele, parece simples, mas que tem uma simbologia muito grande, já que essa é uma praça que faz parte da história da vida dos moradores da região do Calafate.

“Quando eu vim aqui a praça estava num estado muito ruim, o Hudson foi lá com o Joabe, reivindicou e hoje o secretário me convidou para ver como ficou o resultado da recuperação da praça, nota 10”, enfatizou.

O secretário Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Joabe Lira, informou que foi feita uma reunião com os líderes comunitários do bairro, inclusive o presidente Hudson, que reivindicaram a reforma do parquinho e a manutenção da iluminação pública da praça, assim como das proximidades do local. “Esse é o compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom, nós temos visitado todos os bairros, conversado com os líderes comunitários, fazendo várias frentes de trabalho e manutenção das vias, das praças, dos parques e também de toda iluminação pública”, afirmou o secretário.

Para o presidente Hudson Rodrigues a entrega do parquinho é um motivo de alegria e satisfação para toda a comunidade. “A iluminação da nossa praça do Calafate está toda pronta já com led e o parquinho das crianças revitalizado. Então isso pra nós é gratificante saber que tem uma gestão que está olhando para os presidentes dos bairros”, concluiu Hudson.