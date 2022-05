Prefeitura apoia os arraiais que animam os fins de semana dos rio-branquenses

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), vem apoiando a realização de arraiais que ocorrem de forma simultânea, em vários bairros da capital.

No último fim de semana, no bairro Nova Esperança, foi realizado o 19º Arraial da quadrilha Sassaricano na Roça, que existe desde 2003 e conta com a participação de 80 a 100 pessoas em sua organização. O evento reuniu mais de mil pessoas da comunidade e adjacências. Júnior Martins, da coordenação da quadrilha, elencou as atrações e uma das finalidades do arraial.

“Contamos com bingo eletrônico, com premiações em dinheiro e galinhas recheadas, além de barracas de comidas variadas e apresentações da Assanhados da Roça, quadrilha do bairro Sobral, e da própria Sassaricano na Roça. O arraial serviu também para custear a preparação para o Circuito Junino, competição que reúne várias quadrilhas aqui da capital”, destaca.

Outro arraial realizado foi o da quadrilha Explode Coração, que durou sábado e domingo no bairro Tancredo Neves. Cleson Lima, coordenador da quadrilha, acredita que alcançou os objetivos e falou da importância da cultura neste momento. “Acredito que conseguimos alcançar todos os nossos objetivos, tanto de venda como de participação da comunidade, que abraçou o evento nos dois dias. Realizar um evento desse porte, após uma pandemia, com todo o apoio da comunidade, mostra que a cultura está vencendo”.

Morador da comunidade do Tancredo Neves, Ivo Severino fala contente do evento. “Quero registrar minha satisfação e alegria de ter participado deste evento, uma vez que ele trouxe de volta a união das pessoas, das famílias, dos jovens, idosos, foi um momento de muita emoção para todos nós”.

O terceiro arraial realizado no último fim de semana foi o da Junina Pega-pega, na Praça Primavera, bairro Manoel Julião. A coordenadora, Nathy Lima, avaliou o evento. “O arraial foi muito bom, atendeu nossas expectativas tanto de público como de realização mesmo depois desse tempo parado por conta da pandemia. A volta foi um sucesso mostrando que tanto a quadrilha como a comunidade estão com saudades de uma festa junina”.

O presidente da Liga de Quadrilhas Juninas, Cimar dos Santos, resume o que tem sido o calendário junino e agradece à Prefeitura. “Tem sido um grande sucesso. Sucesso de público, de organização e nós, enquanto movimento junino, só temos a agradecer à Prefeitura de Rio Branco, através da FGB, pela parceria, à comunidade que acompanha e participa desses eventos”, encerra.

Cronograma Calendário Junino de Rio Branco:

14/05 (Sábado)

• Arraial da CL na Roça – Rua 26 de Setembro, Comunidade São Paulo Apóstolo – bairro Boa União

• Arraial da Matutos na Roça – Espaço Junino Família Matutos – bairro Aeroporto Velho

04/06 (Sábado)

• 2º Arraial “Os Donos da Festa” – Junina Pega-Pega – Praça Primavera – bairro Manoel Julião

18/11 (Sexta-Feira)

• 1º Arraial Fora de Época – Explode Coração – Pracinha ao lado da escola Ismael Gomes de Carvalho – bairro Tancredo Neves

Galeria de Imagens:

Fonte: Assesom