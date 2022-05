Prefeito de Rio Branco vistoria reforma da praça do bairro José Augusto

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, acompanhado do secretário de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Joabe Lira, vistoriou a reforma da praça do bairro José Augusto, na manhã desta terça-feira, 17. A praça será toda revitalizada, com novo parquinho para as crianças, pintura e iluminação da quadra de esportes.

O secretário Joabe Lira disse que a prefeitura irá reformar e implantar 100 parques e praças nos próximos dias.

“Nós viemos aqui com o prefeito, estamos fazendo a revitalização do parquinho, que era uma reivindicação da população, também fizemos a parte de iluminação da quadra e de toda a praça, e a gente fica muito feliz em ver que os moradores estão felizes, vendo que a prefeitura está trabalhando. Serão 100 revitalizações de parquinhos e implantações que irmos fazer nos próximos dias”, garantiu.

Fonte: Assecom