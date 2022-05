Prédio da Prefeitura de Rio Branco fica alaranjado em alusão ao mês de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

A fachada da Prefeitura de Rio Branco ganhou o tom alaranjado na noite desta terça-feira, 17, em alusão ao mês de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Com o tema “Faça Bonito: Projeta Nossas Crianças e Adolescentes”, o Maio Laranja foi lançado oficialmente pelo prefeito Tião Bocalom e pelo secretário em exercício de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Francisco Bezerra.

A programação envolve palestras educativas, panfletagem, ações em escolas, entre outras, e tem o objetivo de alertar a sociedade sobre o problema e incentivar denúncias.

“Nós estamos fazendo isso com uma equipe que conhece da área e se dedica ao trabalho. Esperamos que a sociedade possa compreender e que nós possamos sim ser instrumentos para diminuir, senão resolver, esses índices”, afirmou Bezerra.

O prefeito Tião Bocalom reforçou que seu mandato está empenhado em diminuir os dados de violência sexual infantil na capital. “Vamos fazer o que for possível para deixarmos um grande legado de que nós nos preocupamos com a exploração sexual de crianças. Cabe ao poder público correr atrás e criar as condições para lidar com esse problema”.

Participaram da abertura do Maio Laranja o presidente da Câmara de Rio Branco, N. Lima, os vereadores Fábio Araújo, Francisco Piaba e Raimundo Castro.

Também estiveram no evento os secretários da Casa Civil, Valtim José, e de Planejamento, Neiva Tessinari, além do assessor de Articulação Institucional, Helder Paiva, e do diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Pedro Henrique Aragão.

