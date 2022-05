‘Praticamente descartado o feminicídio’, diz delegado sobre caso de mulher achada morta a facadas no AC

A morte de Tailine da Silva Fernandes, de 33 anos, ocorrida no último dia 5 no bairro Doca Furtado, em Rio Branco, segue sob investigação. Sem dar detalhes para não atrapalhar as investigações, o delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que sete pessoas já foram ouvidas no caso e que aguarda o resultado de algumas perícias.

“Temos uma linha de investigação e suspeito. Em breve posso falar, pois ainda estamos verificando a possibilidade de um segundo suspeito. Está praticamente descartado o feminicídio. Aguardo algumas perícias e em breve posso falar sobre a investigação e a pessoa suspeita”, afirmou o delegado.

Tailine foi encontrada morta a golpes de faca. O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que a vítima teve o apartamento invadido e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

A informação é que a mulher tinha se mudado para o atual endereço há cerca de duas semanas e ainda estava montando o local. Ainda segundo o delegado, ainda não se tem a motivação do crime definida e nenhum suspeito foi preso até esta quinta-feira (12).

Fonte: G1Ac