Power Couple: Pais de MC Gui acusam Cartolouco de citar filho morto em treta: “Não mostrou o jogo sujo”

A recente treta que levou a desistência de Rogério e Baronesa no Power Couple continua rendendo. Enquanto internautas criticavam a violência do ex-participante, outros citavam que tudo aconteceu após uma fala cruel de Cartolouco.

Nas cenas que foram mostradas, era possível ver Rogério perdendo completamente o controle. O participante do Power Couple precisou ser contido por seguranças e chegou a quebrar uma janela, além de ameaçar jogar um vaso de planta no confinado.

Por outro lado, alguns internautas citam que Cartolouco teria mencionado a morte do filho do casal, Gustavo, de 17 anos, que em 2015 foi vítima de uma overdose, o que não foi mostrado na edição.

CASAL FALAM PELA PRIMEIRA VEZ E CONFIRMA: “JOGO SUJO”

Pela primeira vez desde a saída dos pais de MC Gui do Power Couple, o casal se pronunciou. Através de uma live no Instagram, eles culparam Lucas Strabko, o Cartolouco, de ter usado a morte do filho para instigar o surto de Rogério.

“Ele falou do Gustavo, do meu filho que se foi. Aí ele mexeu numa ferida que eu nunca quero que ele passe por isso, porque essa é uma ferida que nunca vai fechar na minha vida”, revelou Rogério.

Baronesa concordou com a fala do marido, e destacou o jogo sujo do participante. “Nós deixamos bem claro que a única coisa que nos desestabilizaria seria falar sobre os nossos filhos, seja qual for. E ele [Cartolouco] fez isso, ele fez um jogo sujo. Ele desestabilizou o Rogério, você viu que ele perdeu a cabeça ali”, observou.

Além de confirmarem a fala do participante, os pais de MC Gui afirmaram que a edição do Power Couple cortou muita coisa da briga. “Pra mim foi muito difícil porque teve cenas que não passaram e eu sei o que vivi ali dentro. Foi muito doloroso ver tudo acontecer, eu não queria ter chegado aquele extremo e eu não suportei. Eu desisti porque minha saúde mental não estava mais dando conta”, concluiu.

