Power Couple: Baronesa se estressa com atitudes de Dinei

O clima voltou a esquentar na casa do Power Couple: Baronesa se estressa com Dinei após descobrir fala do ex-jogador de futebol neste sábado (14). O confinado já vem sendo criticado pelos colegas e a mãe do MC Gui ficou sabendo de algumas outras atitudes do parceiro de Erika. Saiba detalhes!

Power Couple: Baronesa se estressa com Dinei

Claudia Castanheira, que é conhecida como Baronesa, conversava com Rogério, Cartolouco e Gabi Augusto, quando comentou sobre o comportamento de Erika: “Lá embaixo, ela é falante para caralh*. Hoje, eu fiquei indignada, ela conversa com todo mundo lá embaixo, chega aqui e fica isolada, que jogo é esse?”, começa.

Cartolouco opina: “Eu acho que o marido segura muito ela”. A mãe do MC Gui volta a falar: “E eu sou obrigada a ficar (adulando)? Isso me incomodou”. Rogério continua o pensamento da esposa: “Outra coisa, eu ouvi aqui hoje, ele achou que eu estava dormindo, mas eu não estava. Ele (Dinei) virou para o Nahim e falou: ‘Se tem alguém que tem história aqui somos nós dois, o resto ninguém tem história’. Ele falou”, conta.

Baronesa chega a uma conclusão: “Ele quer que todo mundo vá bajular ele. Eu também gostava dele antes de entrar aqui e ver o que está acontecendo. Ficar bajulando, ele não é Rei Momo, não, ele não está com esse poder todo. Chega aqui e a gente que tem que ir lá e sentar para conversar? Está achando que é quem?”, se revolta.

Por fim, Rogério diz que Dinei estava se excluindo na festa realizada nesta última sexta-feira (13). “Todo mundo feliz, aí ele levanta e vai para o sofá”, relata. Claudia concorda: “Nós fizemos trenzinho, e ele nem participou”. Será que os participantes já têm um alvo?

O Power Couple é exibido de segunda a sábado, às 22h45, na Record.

Por Brasil 123