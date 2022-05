‘Porta’ descoberta em Marte é uma ‘porta para o passado antigo’, diz NASA

Os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) por trás do rover Curiosity, veículo espacial que explora a cratera Gale em Marte, disseram que a foto tirada no começo do mês de uma suposta ‘porta’ cortada em um penhasco no planeta vermelho é na realidade apenas uma pequena fratura.

Contudo, ‘em um sentido menos literal’, a equipe da agência espacial disse que está interessada nessas rochas como um ‘portal para o passado antigo’ do planeta vermelho.

O rover Curiosity utilizou o instrumento Mastcam para tirar a foto da rachadura, que tem apenas 30 centímetros de altura e 40 centímetros de largura.

“Esses tipos de fraturas expostas são comuns em rochas, tanto na Terra quanto em Marte”, disse a NASA em um comunicado.

A equipe do Curiosity afirmou no Twitter que o frenesi da internet em relação à ‘porta’ faz parte de uma tendência do cérebro humano de procurar padrões que façam sentido em formas ambíguas.

“Claro, pode parecer uma pequena porta, mas, na verdade, é uma característica geológica natural!”, disse a equipe na rede social.

Ainda assim, os cientistas alegaram que, mesmo não esperando que uma civilização alienígena esteja atrás da ‘porta’, eles acreditam que a rachadura fornecerá oportunidades interessantes para novas ciências.

Fonte: Yahoo!