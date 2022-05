A jovem Edlyn Vitória, 18 anos, foi assassinada com golpe de faca na noite de sábado (28), no bairro Canaã, na Amadeo Barbosa, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a autora do crime, Rayane da Costa, 20 anos, agiu por ciúmes já que Vitória estava ao lado do seu ex-namorado no momento do crime.

No momento da confusão, Laisa Ingrid e Davi Ribeiro, ex-namorado da acusada, também foram feridos.

Rayane foi presa em flagrante e levada à delegacia.

Fonte/ Folha do Acre