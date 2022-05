“Polo Norte do Cerrado”: frio faz Goiânia “decretar” banho facultativo

Acostumada ao calor de mais de 30°C na maior parte do ano, a capital goiana também lida com a redução das temperaturas em razão da frente fria que avança pelo Brasil esta semana. Nesta quarta-feira (18/5), a capital goiana chegou a registrar 10ºC (com sensação térmica bem inferior), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Em razão da atipicidade do clima, a prefeitura da cidade brincou com o acontecimento e simulou um decreto local, instituindo o banho como facultativo, nos dias de frio.

Por meio das redes sociais, a gestão municipal informou que a temperatura pode cair a até 4ºC na quinta-feira (19/5). Definindo Goiânia como “Polo Norte do Cerrado”, o “decreto” libera banho facultativo. Também incentiva a doação de agasalhos, cobertores e calçados; o pedido de pamonhas já pela manhã, para que não haja o risco de acabar; o uso de máscaras caso sintomas de gripe; e desmarcar os compromissos do fim de semana para ficar debaixo de coberta.

Corrida pela pamonha

A postagem feita pela prefeitura ainda brinca com outros hábitos que marcam a cidade, no período de frio. Um deles é a procura pela pamonha, prato típico de Goiás. Basta a temperatura cair um pouco para que as pamonharias da capital fiquem ainda mais cheias.

Nos comentários, os internautas aprovaram a brincadeira e ainda solicita ao ADM, que fosse liberado também o home office, modalidade de trabalho à distância, bastante utilizada durante a pandemia de Covid-19, em que as pessoas trabalham de casa. “Estagiário ajuda nos no frio, proibido ir trabalhar, so homeoffice❤️😂”, diz uma goianiense.