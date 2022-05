Policial é flagrado com amante, tenta fugir da esposa e cai com viatura em ribanceira

Dois policiais militares foram presos e autuados em flagrante por abandono de posto, lesão corporal e descumprimento de missão. De acordo com informações do programa Balanço Geral, da Record TV, os dois estariam com duas mulheres dentro de uma viatura na hora do expediente.

Na segunda-feira (2), a mulher de um dos PMs flagrou o agente com a amante. Na tentativa de fugir do flagrante da esposa, os PMs abandonaram as mulheres no local em que estavam e dirigiram em alta velocidade, mas acabaram caindo em uma ribanceira entre Rincão e Motuca (SP).

Após serem resgatados, os agentes informaram que eles teriam tentado evitar uma colisão com outro veículo que seguia no sentido oposto da Vicinal Francisco Malzoni.

No entanto, o comando da polícia desconfiou da versão apresentada pelos PMs, já que eles não deveriam estar patrulhando aquela área. Durante as investigações, a polícia descobriu que os PMs estavam namorando em serviço.

Segundo o G1, os policiais, que atuam em Rincão (SP), vão responder a um processo exoneratório.

Fonte: IstoÉ