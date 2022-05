policiais são agredidos durante abordagem em posto de combustível

De acordo com testemunhas, a PM chegou no local após receber a informação de que em uma distribuidora, localizada avenida 7 de Setembro, um homem, conhecido da polícia, estava armado.

Na distribuidora, havia várias pessoas que ingeriam bebidas alcoólicas e com a chegada dos policiais, o suspeito saiu. Mas instantes depois, retornou e no momento em que foi abordado, nada ilícito foi encontrado com ele e por isso, foi liberado.

Conforme a testemunha, os policiais estavam se retirando do local e o homem foi “tirar satisfação” com os agentes. Nesse momento, algumas pessoas que estava na distribuidora começaram a cercar a viatura e um policial a paisana ainda tentou ajudá-los, mas ele acabou sendo agredido.