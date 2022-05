Policiais militares concluem curso de motopatrulhamento em Sergipe

O Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira, 25, os policiais militares da instituição que concluíram o curso do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) ofertado pela Polícia Militar de Sergipe (PMSE).

O curso foi realizado em Aracaju, com início no dia 20 de março e finalizado no dia 19 de Maio. As atividades foram voltadas para o motopatrulhamento tático e escolta de autoridades.

No total, 21 operadores de segurança pública concluíram o curso, dentre eles três policiais militares acreanos: Soldado Jhonatan dos Santos Nascimento, Cabo Mappes Francisco de Oliveira Barroso Júnior e Soldado Victor Hugo de Sousa Silva, sendo um dos nossos policiais o segundo colocado geral.

Fonte: Assessoria da PMAC