Policiais militares atendem ocorrência em Xapuri, são recebidos a faca e agressor é morto; sargento Lunardi está no hospital

Um homem esfaqueou o sargento PM Lunardi (foto) agora há pouco no interior de um hotel em Xapuri. O militar está no tratamento intensivo do hospital do município, com o pulmão perfurado. O agressor, que teria tentado assassinar o sargento e partido para cima do resto da guarnição, acabou baleado e veio a óbito, antes mesmo da chegada do Samu.

A ocorrência foi agora há pouco no município de Xapuri e ainda há poucas informações. Segundo a fonte, a Polícia Militar da cidade está toda mobilizada e o sargento Lunardi deve ser transferido para Rio Branco.

Fonte: AcreNews