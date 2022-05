Polícia Rodoviária Federal apreende em veículo com emplacamento do estado de Goiás, 43kg de cocaína e condutor diz não saber a origem da droga

Em mais uma ação bem sucedida da PRF, na noite desta sexta-feira, 27 de maio, uma apreensão de aproximadamente 43 kg de cloridrato de cocaína, foi retirada das ruas da nossa capital.

As informações dão conta, de que a droga foi encontrada na parte inferior de um veículo, e que a abordagem foi realizada como qualquer outra de rotina, mas que o policiamento percebeu o comportamento do condutor que mostrava-se notoriamente nervoso.

Diante da postura incomun do suspeito, a abordagem foi feita, e o tráfico mais uma vez, foi reprimido pela ação da Polícia Rodoviária Federal, que executa com comprometimento e bravura, a fiscalização das nossas rodovias.

O veículo onde o entorpecente foi encontrado, contém placa do estado de Goiás, e o condutor é natural da Paraíba.

O suspeito disse ter chegado ao estado do Acre nesta sexta feira (27), e afirmou não ter conhecimento de que a droga estava no veículo.

As informações cedidas pelo condutor, são de que ele foi instruído por um cidadão que o encontrou em determinado posto de gasolina da cidade de Rio Branco, e o aconselhou a seguir viagem com o veículo, até receber novas instruções, através de ligações que ele receberia, sobre as próximas ações a serem tomadas.

Diariamente, a Polícia Rodoviária Federal, apreende em nossas rodovias, produtos de contrabandos e tráfico de drogas. Ao cidadão de bem, o que fica é o alívio, por acompanhar de perto, o trabalho eficiente e corajoso da Polícia Rodoviária Federal.