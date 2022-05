Polícia prende rapaz que havia furtado bicicleta em frente igreja e estava fugindo com veículo ainda “cadeado”

Na noite de ontem, durante patrulhamento de rotina pela avenida Sabino Bezerra de Queiroz, já nas proximidades do bairro Cristo Rei, em Vilhena, uma guarnição da Polícia Militar flagrou um rapaz arrastando uma bicicleta de alta performance pela via pública.

Como a bicicleta, de um dos modelos mais caros, estava com cadeado, os policiais questionaram a origem dela, e o jovem alegou que pertencia à sua irmã. Quando os PMs anunciaram que iriam verificar se era verdade, o suspeito admitiu o furto.

Segundo o ladrão confesso, ele havia furtado a bike em frente uma igreja evangélica na avenida Major Amarante, na região central da cidade. Após a dona, que até aquele momento não sabia do furto, ser chamada e fazer o reconhecimento do veículo, o autor do crime foi preso e apresentado na Unisp.