Polícia prende idoso suspeito de fazer empréstimos em nome de outras pessoas

Um idoso suspeito de fazer empréstimos com garantia no FGTS de terceiros usando documentos falsos foi no Entorno do Distrito Federal nesta quinta-feira (12). Segundo a Polícia Federal, ele teria feito saques de mais de R$ 76 mil. O caso ocorreu no Jardim Ingá, bairro de Luziânia (GO), a aproximadamente 60 km de Brasília.

O flagrante foi feito depois que o homem de 64 anos foi a uma agência da Caixa Econômica com um documento falso para movimentar a conta de outra pessoa. Um funcionário do banco desconfiou do comportamento do suspeito e acionou a Polícia Militar do estado.

Os militares abordaram o idoso, pediram o documento e começaram a questioná-lo sobre o saque. Durante a conversa, os PMs perceberam diversas irregularidades nos papéis apresentados pelo suspeito.

Pressionado, ele teria admitido que tentava se passar por outra pessoa para fazer a movimentação financeira. Os policiais prenderam o idoso em flagrante por estelionato e uso de documento falso.

Por se tratar de um crime contra um órgão federal, os PMs levaram o suspeito para a Superintendência de Polícia Federal no DF.

Fonte: R7