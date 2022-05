Polícia prende homem e apreende ouro, dinheiro e três veículos durante operação em Cruzeiro do Sul

Um homem, de 39 anos, foi preso durante uma ação policial em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, nessa sexta-feira (27). O suspeito é investigado por tráfico de drogas e por fazer parte de uma organização criminosa. Na casa dele foram achadas duas malas com resquícios de cocaína no forro.

As equipes policiais estavam em diligências na Operação Hórus, do Programa Federal Vigia, e cumpriram mandado de busca e apreensão e outro de prisão contra o suspeito.

Na casa do investigado foi apreendido ainda:

• Três carros

• Mais de R$ 20,8 mil em dinheiro

• 75 gramas de ouro

• Um celular

O material apreendido e o preso foram levados para uma delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

A polícia acredita que o suspeito havia transportado droga nas malas. O delegado Heverton de Carvalho falou sobre o caso neste sábado (28).

“Esse indivíduo já vinha sendo parte da investigação da Polícia Civil, tanto que em outra oportunidade foi identificado, por meio de um vídeo, o despacho de certa quantidade de cocaína que caiu em Tarauacá e, a partir disso, a polícia começou a investigar para identificar quem era esse cidadão”, relatou.

À polícia, o suspeito falou que o dinheiro apreendido era do pagamento de uma dívida de um irmão dele. Contudo, por meio da numeração das notas, a polícia conseguiu identificar que essas cédulas eram as mesmas que aparecem no celular de outro suspeito preso. O delegado falou ainda que o suspeito esbanjava uma vida de luxo, o que não condizia com o salário recebido.

“A versão dele para a polícia não colou muito, uma vez que foi feita a perícia na numeração das cédulas e foi possível identificar que eram desse indivíduo flagranteado. Houve a apreensão de três carros, uma certa quantidade de ouro, cordões, anéis e não tinha um salário que representa o valor gasto”, afirmou.

O delegado contou também que as investigações continuam para tentar identificar outras pessoas envolvidas no crime. “Todo esse material foi apreendido, conduzido ao pátio da delegacia e entregue ao Poder Judiciário para continuação de outras medidas legais”, concluiu.

