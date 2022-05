Polícia prende acusado de atear fogo em residência no interior do Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na entrada de Rio Branco, neste sábado, 28, I.R.de A., principal acusado de atear fogo em uma casa de madeira na rua Siqueira Campos, na madrugada de sábado, em Sena Madureira.

Segundo a proprietária da residência, Liliene Nascimento, estava separada do acusado há vários meses, mas o mesmo não aceitava o fim do relacionamento. “Ele usou gasolina e pneu para queimar minha casa com tudo dentro, ainda bem que na hora eu não estava em casa porque poderia ter morrido também”, disse a vítima.

O acusado estava em um carro quando foi localizado pelos policiais. Ele foi transferido para a delegacia de Sena na noite deste sábado.