Polícia Penal prende duas mulheres que tentavam entrar com celulares no presídio de Sena Madureira

Policiais penais da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, deram voz de prisão a duas mulheres que tentavam entrar no presídio com celulares na manhã deste sábado, 14. Quatro celulares foram apreendidos. A ação aconteceu em parceria com a Polícia Civil.

Na primeira ocorrência, a visitante foi surpreendida pelos policiais que, após análise de denúncia, identificaram a suspeita e a prenderam em flagrante. A mulher carregava um celular nas partes íntimas e tentava entrar na unidade prisional.

Já na segunda ocorrência, também após análise de denúncia, a equipe de plantão identificou a suspeita e a prenderam em flagrante. Está carregava três celulares nas partes íntimas.

Diante dos fatos, as visitantes receberam voz de prisão e foram conduzidas à Delegacia do município para os procedimentos de costume.

Fonte: Ascom/Iapen-Polícia Penal