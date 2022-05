Polícia Militar realiza solenidade alusiva aos 106 anos

Em comemoração aos 106 anos de existência da Polícia Militar do Acre (PMAC), foi realizado na noite de quinta-feira, 26, no Hotel Terra Verde, uma formatura para homenagear os policiais militares e servidores civis que foram destaque em suas atividades administrativas e operacionais durante a pandemia da Covid-19.

O objetivo era destacar o sentimento de civismo e amor à instituição perpetrado por todo o efetivo da Polícia Militar.

O Comandante-Geral da PMAC, Coronel Paulo César Gomes falou sobre o evento. “É uma forma de agradecer, além de ser um reconhecimento e valorização profissional aos esforços da tropa que não parou o trabalho durante a pandemia”.

Os policiais militares foram agraciados com as medalhas Luiz Galvez e medalha Barão do Rio Branco. As indicações foram distribuídas de forma proporcional para todas as unidades da institucional e entre os critérios de seleção para ser agraciado com as medalhas estavam tempo superior a 10 anos na instituição e possuir destaque no serviço administrativo ou operacional.

Algumas autoridades civis, como o Governador do Estado, Gladson Cameli, também estiveram presentes e foram homenageadas.

Fonte: Assessoria da PMAC