Polícia Militar do Acre lança calendário de atividades alusivas aos 106 anos da instituição

A Polícia Militar do Acre completa, em maio, 106 anos de existência. Uma rica história, que possui relação estreita com o desenvolvimento do estado e de todos os acreanos. Em virtude das restrições impostas pela pandemia de covid-19, foram reduzidas as ações comemorativas em 2020 e 2021, mas nesta terça-feira, 3, a instituição lança uma vasta programação alusiva ao aniversário, que é celebrado no dia 25.

O comandante-geral em exercício, coronel Luciano Dias, relata a alegria da corporação em poder retomar as tradicionais comemorações: “A Polícia Militar não parou um dia de executar sua missão constitucional, que realiza há 106 anos com dedicação e cuidado. Poder ofertar uma série de atividades este ano para nossos policiais e para a sociedade civil faz reacender em nós a esperança de dias melhores. Também será uma oportunidade de homenagear nossos irmãos de farda que, infelizmente, padeceram em decorrência da covid-19, mas que estão e se manterão vivos em nossas memórias e na história da Polícia Militar do Acre”.

O calendário possui uma ampla gama de atividades esportivas e culturais, e algumas delas estão abertas à participação do público. Em destaque, a Corrida Tiradentes, a Competição de Xadrez, a Exposição PMAC – 106 Anos, no Via Verde Shopping, o Concerto Musical da Furiosa e a Formatura de Promoção de Praças e de Formação dos Novos Soldados.

Este ano, a Corrida Tiradentes também será realizada em Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, entre outras atividades que também estarão disponíveis nesses municípios.