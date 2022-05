Polícia Federal faz buscas em casa de vereador em Tarauacá

A Polícia Federal e Ministério Público do Estado deflagraram na manhã desta quarta-feira (25/05) a operação ‘’Klerotorion’’ para desmembrar crimes eleitoral ativa e passiva, associação criminosa e peculato no pleito eleitoral de 2020.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos. No curso da operação a Polícia Federal contou com 16 agentes.

Segundo a nota da Polícia Federal as investigações começaram em agosto do ano passado pela delegacia do segundo maior colégio eleitoral, Cruzeiro do Sul.

Os investigados é um vereador, dois ex-secretários de saúde e um servidor público municipal, todos os envolvidos são acusados de compra de votos e vantagens como dinheiro, passagens de transportes, alimentos dentre outros.

A operação faz jus a máquina de justiça utilizada pelos gregos que sorteavam os candidatos que assumiriam posições de autoridades em Atenas.

Os acusados irão responder delitos dos artigos 299 (corrupção eleitoral) ainda do código eleitoral e art. 288 e associação criminosa.