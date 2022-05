Polícia Civil recupera objetos furtados e prende receptador em Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Polícia Civil encontrou e recuperou uma televisão SmartTV, da marca Samsung, de 65”, em uma residência no bairro Bosque.

O crime teria ocorrido no dia 15 de janeiro de 2022, em uma residência de onde levaram diversos objetos, dentre eles o televisor que foi recuperado.

Os investigadores da 1º Delegacia Regional de Polícia Civil (1ªDRPC), utilizando das técnicas e manobras investigativas, identificaram a residência a qual o eletrodoméstico se encontrava e constaram a receptação.

A televisão SmartTV, avaliada em mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), estava em posse do nacional J.E.O.P, de 45 anos, segundo o qual teria dito aos policiais que comprara o televisor através da OLX pelo valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) e teria nota fiscal do aparelho.

No mesmo momento os investigadores constaram que se tratava de nota fiscal fria (falsificada), pois o número de série do aparelho coincidia com o número de série na nota fiscal original, a qual estava em posse da vítima.

A televisão e o receptador foram levados à 1ªDRPC para os procedimentos cabíveis. Sendo o aparelho para restituído ao seu proprietário original e o suspeito colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC