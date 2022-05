Polícia Civil recupera materiais furtados de comércio em Rio Branco e prende suspeito

Na manhã desta quinta-feira, 05, a Polícia Civil recuperou alguns dos materiais furtados de estabelecimento comercial no centro da cidade.

O crime teria ocorrido na madrugada do dia 03 deste mês, momento em que dois criminosos teriam arrombado o local e subtraído 04 computadores, 01 impressora, 01 frigobar e o microondas do comércio.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a equipe de investigação da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (1DRPC) empreendeu diligências no intuito de se buscar a autoria e recuperar os bens subtraídos. Realizou-se incursão no bairro Dom Giocondo, região conhecida como “Papoco”, onde perceberam a fuga de um dos suspeitos. No local foram então encontrados escondidos alguns do materiais furtados do comércio, sendo: 03 computadores, 01 Frigobar e 01 microondas.

O suspeito foi identificado como sendo M. J. de S. de 32 anos, o qual foi conduzido a delegacia de Polícia Civil para interrogatório e posto a disposição da justiça.

Os objetos recuperados foram apreendidos e restituídos aos respectivos proprietários.

A equipe continuará as diligências para identificar o segundo autor e tentar recuperar os demais objetos ainda não localizados.

Fonte: Polícia Civil do Acre