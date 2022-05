Polícia Civil realiza ação para emissão de cédulas de identidade a alunos da rede pública de ensino de Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação em Cruzeiro do Sul, realiza no município atendimentos a alunos da rede pública de ensino.

A iniciativa contou com a parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Secretaria de Floresta( SEFLORA) e Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).

A ação segue diretrizes da atual gestão e tem por objetivo oportunizar os estudantes o acesso ao documento de identidade.

De acordo com o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, há uma expectativa de atender mais de 3 mil alunos que terão acesso ao documento de identidade.

“Nós estamos cumprindo com nosso papel de levar cidadania a essas crianças e adolescentes. O acesso a carteira de identidade dará oportunidade de ingresso desses alunos à programas sociais de educação profissionalizante e a saúde”, destacou o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre José Henrique Maciel.

A ação está sendo coordenada pelo delegado Vinícius Almeida em parceria com as instituições.

A Polícia Civil disponibiliza, de forma gratuita, a 1ª Via do documento, entretanto, a 2ª Via é cobrado taxa para emissão do RG no valor de R$ 96,10 (noventa e seis reais e dez centavos) pago por meio de boleto bancário.

Os atendimentos serão realizados no Instituto de Identificação a alunos de mais de cem escolas públicas contemplando a maioria dos alunos.

