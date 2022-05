Polícia Civil prende mulher e apreende mais de um quilo de cocaína em Rio Branco

Na manhã dessa terça feira, 24 de maio, a Polícia Civil do Acre através da Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DENARC) prendeu, em flagrante, a nacional V.R.T (45 Anos) pelo crime de tráfico de drogas, após cumprir um mandado de busca e apreensão, no bairro Volta Seca em Rio Branco.

Na incursão policial, um dos investigados, A.A.S.T (44 Anos), que empreendeu fuga o que ocasionou perseguição e não foi possível sua prisão. A Polícia Civil segue com as investigações no sentido de capturar o indivíduo e responsabilizá-lo pelo crime.

Durante a revista na residência foi encontrada em um dos cômodos, petrechos para a secagem de entorpecente, além de entorpecente pronto para venda no varejo.

A Polícia Civil agradece ao Poder Judiciário e Ministério Público pela celeridade no procedimento, o que possibilitou o sucesso da investigação.

A operação Policial resultou em um prejuízo ao crime de aproximadamente de

R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais).

Apreensão:

1,100 kg (Um quilo e cem gramas) De Cocaína – R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais)

R$ 374,00 (Trezentos e setenta e quatro reais)

1 (um) Selador à vácuo – R$ 586,00 (Quinhentos e oitenta e seis reais)

1 (uma) Balança de precisão Diamond – R$ 40,00 (Quarenta reais)

1 (um) Hyundai hb20 1.0 – 2015/2015 – R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)

1 (uma) Honda CBR 650 F – 2015/2015 – R$ 43.300,00 (Quarenta e três mil e trezentos reais)

1 (um) Capacete Modelo LS2 – R$ 700,00

3 (três) Celulares – R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).

A presa foi conduzida a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocada a disposição da justiça.

