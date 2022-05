Polícia Civil prende liderança de facção criminosa por homicídio em Feijó

Na tarde do último domingo, 15, a Polícia Civil em Feijó deu cumprimento ao mando de prisão em desfavor de J.S.M, de 37 anos de idade.

No dia 10/05, a vítima Manoel Lucas da Silva Reis, foi executada com vários disparos de arma de fogo, atingindo, sobretudo a região de sua cabeça, fato este ocorrido no ramal 09 de Agosto, por volta das 20h, zona rural de Feijó.

De acordo com a investigação preliminar, a vítima teria vindo do estado de Pernambuco para morar com uma menor de idade que havia conhecido pela internet, mas teve sua vida ceifada, de forma cruel, por vários criminosos, dentre eles, o preso J.S.M.

O preso pertence à facção criminosa desde o ano de 2008, atualmente exercendo o cargo de geral do bairro Bela Vista, na cidade de Feijó.

J.S.M foi encaminhado ao presídio Moacir Prado nesta data, 16, e ficará à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC